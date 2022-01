Unter Strom: „Rote Blitze“ rollen in neue Ära

In vier Jahren soll es also so weit sein: Auf den S-Bahn-Strecken der Weststeiermark startet das E-Zeitalter. Ab Dezember 2025 fährt die S-Bahn elektrifiziert. Und das mit neuen Zügen und wesentlich größerem Angebot. Die steiermärkische Landesregierung steht kurz davor, eine Absichtserklärung zur Bereitstellung der finanziellen Mittel für die verbesserten S-Bahn-Fahrpläne und die neue Elektro-Ära zu beschließen. Demnach sollen zwischen den Jahren 2025 und 2033 insgesamt 234 Millionen Euro beisteuern werden.