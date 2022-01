Karner in Ungarn: Situation an Grenze „dramatisch“

Im Anschluss an das Treffen der Minister in Budapest stand ein Besuch Karners im Polizeikooperationszentrum am österreichisch-ungarischen Grenzübergang Nickelsdorf auf dem Programm. In Ungarn sind derzeit nach Angaben des Innenministeriums 35 Exekutivbeamte aus Österreich im bilateralen Einsatz.