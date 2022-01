Dieser Modetrend macht uns jetzt glücklich

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass die Corona-Pandemie auch einen Wandel in der Modewelt mit sich gebracht hat. Dank Quarantäne, Lockdown und Co. wurde die Jogginghose zum wohl beliebtesten Kleidungsstück in den letzten zwei Jahren. Doch nun gibt es einen neuen Trend: „Dopamine Dressing“.