Novak Djokovic: Extrawurst trotz Einreisesperre?

Ihm droht jedenfalls ein dreijähriges Einreiseverbot in Australien. Trotz der drohenden Sperre macht ihm ausgerechnet Australiens Regierungschef Scott Morrison, der wegen hoher Infektionszahlen und anstehenden Wahlen unter Druck steht, Hoffnung: „Ich werde nichts tun, was dem Minister nicht ermöglichen würde, die dafür notwendigen Anrufe zu tätigen. Es dauert eigentlich drei Jahre, aber unter den richtigen Umständen kann man zurückkehren. Das ziehen wir in Betracht.“