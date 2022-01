„Das war schlicht vollidiotisch von Djokovic“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“ - und Peter Frauneder zeigt sich wieder in verbaler Höchstform. Im Gespräch mit Michael Fally bezeichnet er das Verhalten von Novak Djokovic in der Impf-Posse in Australien als „vollidiotisch“. Außerdem Themen in der Sendung: Vincent Kriechmayr, die umstrittene FIS-Entscheidung zu seinen Gunsten, das Rennwochenende in Wengen, Ramona Siebenhofer, Ariane Rädler, Johannes Lamparter, Yusuf Demir, Lionel Messi und Robert Lewandowski.