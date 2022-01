Immer mehr Steirer können Mieten nicht bezahlen

Kurzarbeit oder gar Arbeitsplatzverlust sowie steigende Lebensmittel- und Energiekosten werden für immer mehr Steirer zum Problem. Eine der Folgen: Betroffene können ihre Miete nicht mehr zahlen, was im schlechtesten Fall in einer Delogierung endet. Allein in Graz sind die Mietrückstände um ein Drittel angewachsen.