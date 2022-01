Gefahr einer Grippewelle heuer noch nicht gebannt

Impfstoff wird im Juni entsorgt

In der ersten Woche des neuen Jahres zeigt die Grippestatistik der ÖGK 3200 grippale Infekte und Grippefälle. Keine Entwarnung, denn: Vor zwei Jahren gipfelte die Welle fünf Wochen später in 15.000 Erkrankten, sie flaute erst Ende März wieder ab. Im Juni landet der Rest-Impfstoff dann übrigens im Müll: Wegen ständig mutierender Stämme muss im Herbst ein neuer Impfstoff her.