Biathlon: ÖSV-Staffel in Ruhpolding chancenlos

In beiden Staffeln zuvor hatte es für die ÖSV-Equipe nur zu den Rängen 17 und 16 gereicht. Am nächsten Wochenende findet bei der Olympia-Generalprobe in Antholz erneut ein Staffel-Rennen statt. Zunächst aber sind am Sonntag noch Lisa Hauser und Simon Eder in der Verfolgung (jeweils ORF 1) am Start.