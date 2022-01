Capitals kassieren gegen Bozen Heim-Niederlage

In Wien rechneten schon alle mit einem Penaltyschießen, als Bozens Anton Bernard von der Strafbank kommend zwei Sekunden vor Ende der Verlängerung Caps-Goalie Bernhard Starkbaum mit einem Schuss ins kurze Eck bezwang. Damit wurden die Gastgeber unmittelbar nach einer ungenutzten Überzahl kalt erwischt. Wiens Powerplay-Schwäche an diesem Abend war überhaupt ausschlaggebend. Alex Trivellato hatte Bozen in Front gebracht (3.), Luke Moncada glich aus (33.).