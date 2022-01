Forscher finden Ursache für Multiple Sklerose

Die Harvard-Forscher testeten ihre Virus-Hypothese an Blutproben von mehr als zehn Millionen jungen Erwachsenen im aktiven Dienst im US-Militär. 955 davon wurden während ihrer Dienstzeit mit MS diagnostiziert. Nach einer Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus stieg das MS-Risiko um das 32-fache an - nicht aber nach einer Ansteckung mit anderen Viren. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift „Science“ veröffentlicht.