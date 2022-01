Schweizer feiern Odermatt als „neuen Hirscher“

Eigentlich wollte Aleks Aamodt Kilde als dritter Athlet nach Hermann Maier und Aksel Lund Svindal vier Super-Gs in Serie gewinnen. Doch da hatte „Odi“ Odermatt etwas dagegen. Und stürmte zum zehnten Weltcup-Sieg, dem sechsten in diesem Winter. „Mein Sieg letzten Samstag in Adelboden hat einen Knoten gelöst. Ich bin befreit“, freute sich Odermatt, der wohl als erster Schweizer seit Carlo Janka (tritt nach diesem Wochenende zurück) den Gesamt-Weltcup gewinnen wird. Hirscher hatte ja bei seinem WM-Heimsieg 2013 ein ähnliches Schlüsselerlebnis gehabt. Danach konnte ihn kaum noch eine Drucksituation entnerven.