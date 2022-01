Ab 12.30 Uhr LIVE: Super-G in Wengen

Neugierig ist auch Max Franz, der am Mittwoch im zweiten Abfahrtstraining die Bestzeit fuhr. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es viel anders ausschauen wird in gewissen Passagen, aber bin gespannt und freue mich darauf“, sagte der 32-Jährige. Im Super-G war er in diesem Weltcup-Winter Siebenter in Gröden und Zwölfter in Bormio, nachdem er in Beaver Creek zweimal ausgefallen war. In Hinblick auf die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Peking benötigt er noch ein herzeigbares Resultat.