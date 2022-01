Kerzen für Unfallopfer (24), Rätselraten um Unfall

Was sich bei diesem Unfall genau abgespielt hat, das ist noch nicht ganz klar. Fest steht jedenfalls: Ein 18-Jähriger fuhr am Montagabend mit seinem Traktor samt Schneefräse in Villach gerade aus über die Kreuzung der Tiroler mit der Pogöriacher Straße. Mitten auf der Kreuzung passierte dann das Unglück: Das Auto der Villacherin kollidierte mit dem Räumfahrzeug.