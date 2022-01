YouTube sperrt erneut Kanal von Maßnahmenkritikern

In den für die Corona-Pandemie eigens formulierten Richtlinien zu medizinischen Fehlinformationen heißt es etwa, dass keine Videos veröffentlicht werden dürfen, in denen behauptet wird, dass Sterblichkeit oder Symptome von Covid-19 genauso wie bei einer Erkältung oder Grippe seien. „YouTube hat klare Richtlinien, was erlaubt ist auf der Plattform und was nicht“, so der Sprecher.