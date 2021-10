allesaufdentisch: YouTube löschte Clips zu unrecht

Umstrittene Videoaktion

Die Internetaktion #allesaufdentisch, an der sich unter anderem auch Nina Proll (siehe Video oben) beteiligte, wurde Ende September gestartet. In vielen Videos werden unter anderem die Corona-Maßnahmen und die mediale Berichterstattung darüber kritisiert. In den Clips wird mit verschiedenen Gesprächspartnern - etwa aus der Wissenschaft - über medizinische und gesellschaftliche Aspekte geredet. Kritiker werfen den Machern vor, verschwörungsideologische Narrative zu bedienen.