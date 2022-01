Negativ, aber Kriechmayr darf nicht aus Quarantäne

Beim zweiten Training in Wengen am Mittwoch wird Kriechmayr erneut nicht am Start stehen. Der Läufer sowie der ÖSV hatten alles versucht. Laut „Krone“-Infos wurde der negative Test von der FIS und vom Veranstalter akzeptiert. Kriechmayr hatte auch schon die Akkreditierung für die Lauberhorn-Rennen.