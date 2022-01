Salzburger Sängerin drehte Video gegen Covid-Frust

Die studierte Musicaldarstellerin nahm mit „Brave“ den Ohrwurm der US-Liedermacherin Sara Bareilles neu auf. In Wien entstand im Sommer das dazugehörige Musikvideo. Kostenpunkt: knapp 7000 Euro. Für Künstler in Zeiten der Pandemie eine riesige Summe. Doch Regner konnte sich auf die Hilfe ihrer Fans verlassen. Eine Online-Spendenaktion brachte 3113 Euro ein. „Das sind knapp 40 Prozent der Produktionskosten“, freut sich die Salzburgerin. Am Donnerstag wird das Video veröffentlicht. Es soll ein Appell sein, trotz Corona nie seinen Lebensmut zu verlieren. Denn: „Es ist normal, in schwierigen Zeiten nicht gut drauf zu sein. Aber es ist möglich sich aus dem Loch wieder herauszuziehen. Voller Selbstmitleid aufgeben ist nicht“, sagt Regner.