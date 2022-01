Geständnis: „Habe Frau im 10. Bezirk erstochen“

Kurz vor 21 Uhr betrat der Mann die Schleuse des Wachzimmers in der Landstraße, legte gegenüber den Beamten ein umfassendes Geständnis ab und ließ sich widerstandslos in Gewahrsam nehmen. Zu diesem Zeitpunkt war im Nachbarbezirk Favoriten bereits eine Großfahndung in vollem Gang. Denn weniger als eine Stunde zuvor schlugen Bewohner eines Mehrparteienhauses in der Neilreichgasse bereits Alarm.