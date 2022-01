2G-Kontrollen: Gehen Sie jetzt weniger einkaufen?

Die Kontrollpflicht der 2G-Regel im Handel ist nun in Kraft getreten - Kunden müssen jetzt für das Betreten eines Geschäftes einen gültigen Nachweis einer Impfung oder Genesung vorweisen. Einige Einkaufzentren „stempeln“ Kunden bei der Kontrolle auf der Hand ab, um ihnen zu ersparen bei jedem Geschäft kontrolliert werden zu müssen. Die Besucher der Geschäfte bleiben aber nicht die einzigen die kontrolliert werden. Es wird auch eine „Kontrolle der Kontrolle“ in Form von Zivilpolizisten geben, die überprüfen ob sich die Betreiber an die Maßnahmen halten. Bei Nichteinhalten der Maßnahmen folgen empfindliche Strafen. Werden Sie aufgrund der Kontrollen weniger Geschäfte besuchen und einkaufen? Was halten Sie von der „Stempel-Lösung“ der Einkaufszentren? Wir sind auf Ihre Meinung dazu gespannt und freuen uns über Ihren Kommentar!