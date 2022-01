Zahlen, Daten und Fakten: Das Land Tirol im Fokus

Spitzenreiter bei der Zu- bzw. Abnahme der Bevölkerungszahlen

In 169 Gemeinden (das sind 60,6% von allen damals 279) wurde 2020 eine Zunahme bei der Bevölkerung verzeichnet. In 99 (35,5%) gab es hingegen eine Abnahme, in elf keine Veränderung. Am stärksten wuchs Walchsee mit einem Plus von 5,4% bzw. 105 Personen auf insgesamt 2041. Auf den Plätzen befinden sich die Gemeinden Stanzach, Mötz, Wattenberg, Fendels, Polling, Kaisers, Pflach, Pfaffenhofen und Unterperfuss.