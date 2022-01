Unsichere Energieversorgung: Sind Sie vorbereitet?

Die Mitarbeiter der Energieversorgungsbetriebe sorgen dafür, dass wir in Österreich laufend Strom beziehen können. Doch auch sie sind von der Pandemie betroffen. Zur Sicherheit befinden sich derzeit bereits 50 Mitarbeiter von Wien Energie in Isolation, um die Versorgung sicherzustellen. Doch was, wenn diese Maßnahme nicht genügt, und wir uns plötzlich in einem Blackout wiederfinden? Sind Sie für einen solchen Fall gewappnet? Haben Sie Tipps und Tricks, um auch ohne Strom den Alltag zu meistern? Wir sind auf Ihre Meinung gespannt!