Overtime-Niederlage von San Antonio bei Brooklyn

Die San Antonio Spurs haben am Sonntag in der National Basketball Association (NBA) die sechste Niederlage in den vergangenen sieben Partien hinnehmen müssen. Sie verloren ein heiß umkämpftes Spiel bei den Brooklyn Nets mit 119:121 nach Verlängerung. Jakob Pöltl verbuchte mit elf Punkten und zwölf Rebounds zum zwölften Mal in dieser Saison ein Double-Double. Zudem wies die Statistik je drei Assists und Steals sowie zwei Blocks in 36:17 Minuten Einsatzzeit aus.