Slalom LIVE: Liensberger profitiert von Piste

Der Riesentorlauf in Kranjska Gora und die ÖSV-Damen - Liebesbeziehung wird das so schnell wohl keine mehr werden. Zum sechsten Mal in Folge hatten die Österreicherinnen in Slowenien nichts mit dem Podest zu tun. Mit Katharina Truppe als Halbzeit-Vierter war die Chance zwar da, aber auch sie fiel in der Entscheidung auf Rang elf zurück. Damit war zum ersten Mal in dieser Saison keine Dame unter den besten zehn. Ja, Liensberger schaffte es nicht einmal in den zweiten Durchgang.