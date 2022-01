Unser Kasperl kann sich unsichtbar machen

Prinzipiell sollte es egal sein, in welches Gewand jemand bei einer Pressekonferenz gehüllt ist. Wir haben uns an Fliegen genauso gewöhnt wie an Tierkrawatten oder Sneakers. Der Generalmajor könnte auch Puffärmelhemden anziehen oder Glockenhosen oder beides, wenn sich die GECKO-Kommunikation nicht auch im Dauer-Tarnmodus befinden würde. Vor der Corona-Pressekonferenz gab es vom Krisenkoordinator nur Heimlichtuerei.