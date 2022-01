Defi-Drohne rettet 71-jährigem Schweden das Leben

Drohnen-System in Notruf integriert

Das Drohnenliefersystem in der Region Västra Götaland wurde von Everdrone in Zusammenarbeit mit dem schwedischen Karolinska-Forschungsinstitut und dem nationalen Notfall-Dienst SOS Alarm entwickelt. Laut Everdrone-CEO Mats Sallstrom ist es elektronisch in das Notrufsystem integriert und kann sich flugbereit machen, sobald ein Notruf eingeht, der auf einen Herzstillstand hindeutet.