Barcelonas Rekordtransfer wechselt nach England

Jetzt ist es fix! Philippe Coutinho wechselt leihweise vom FC Barcelona zu Aston Villa in die Premier League. Der brasilianische Offensivstar kickte bereits von 2013 bis 2018 in England für den FC Liverpool, ehe der mittlerweile 29-Jährige für die damalige Rekordsumme von 135 Millionen Euro an die Katalanen verkauft wurde.