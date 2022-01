Olympia-Ausschluss wegen „feindseligen Kräften“

Nordkorea macht feindlich gesinnte Mächte für seinen Ausschluss von den Olympischen Winterspielen in Peking verantwortlich. „Wir können nicht an den Olympischen Spielen wegen der Machenschaften feindseliger Kräfte und der weltweiten Pandemie teilnehmen“, berichteten die Staatsmedien am Freitag unter Berufung auf ein Schreiben des Nationalen Olympischen Komitees (NOK) für Nordkorea und des Sportministeriums. Der Brief sei unter anderem an das NOK Chinas übermittelt worden.