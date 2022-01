Preisgeld-König! Kobayashi räumt bei Tournee ab

Der Mann aus Sapporo musste sich zwar in der Qualifikation von Garmisch-Partenkirchen dem Deutschen Markus Eisenbichler beugen, dafür gewann er die „Zusatz-Qualifikation“ in Innsbruck. Die Prämie dafür wurde ausgeschüttet, auch wenn es windbedingt keinen Bergisel-Bewerb gab. So kam Kobayashi inklusive 4.500 Franken für Rang fünf in Bischofshofen auf gesamt 147.300 Franken (gut 142.100 Euro) . Die mögliche Maximalsumme wäre 156.00 Franken (etwa 150.500 Euro) gewesen.