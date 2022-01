SIEG! Daniel Huber bricht ÖSV-Tournee-Stockerlbann

Huber sorgte für den ersten rot-weiß-roten Tournee-Tageserfolg seit dem 30. Dezember 2016, der letzte Tournee-Stockerlplatz war 2019 Stefan Kraft in Bischofshofen mit Platz 3 gelungen. „Das war ein geiler Tag. Ich hatte schon ein paar zähe Wochen hinter mir. Manchmal habe ich schon ein bisschen an mir gezweifelt, aber heute war es unglaublich, wir haben die letzten Tage noch viel gefeilt. Aber dass es so ausgeht, damit kann man nicht rechnen. Daheim den ersten Sieg, das sind so viele Emotionen“, freute sich Huber nach dem Heimerfolg. Im Gesamtklassement landete er mit über 90 Punkten Rückstand an der neunten Stelle.