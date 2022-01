„Weltenbummler“ Sahanek im Luxus-„Gefängnis“

„Verdiene hier mehr als in zwei Jahren in Österreich“

Vertrag läuft bis 31. März: „Ich verdiene hier mehr als in zwei Jahren in Österreich!“ Während der Saison wird Marco, der sich nun in Quarantäne befindet, jedoch nicht viel von Indien zu sehen bekommen. Die Liga wird in Goa in einer „Bubble“ gespielt, jedes Team hat sein eigenes Hotel. „Das dürfen wir nie verlassen, aber es fehlt uns hier an nichts!“