„Ich war bei Meistern auf der ganzen Welt“

Elf Jahre unterwegs

Schütz hatte mit elf Jahren das erste Mal eine Geige in der Hand. Er lernte spielen und war fasziniert. Nach der Matura war der Linzer einer von zwölf Schülern pro Jahr, die in der berühmten Geigenbauschule Mittenwald in Bayern aufgenommen werden, um dieses besondere Handwerk zu erlernen. Hinterher ging er „auf die Walz“: „Ich machte viele Praktika bei Geigenbauern in den USA, in der Schweiz oder Südkorea. Ganze elf Jahre war ich unterwegs und habe in Meisterbetrieben auf der ganzen Welt mitgearbeitet.“ Mit der eigenen Werkstatt in Linz-Urfahr ist er in seinem Traumberuf sesshaft geworden.