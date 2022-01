„Einen Teil der Gesellschaft verloren“

Die „Krone“ hat mit dem Zukunftsforscher Tristan Horx gesprochen. Sie sind beide Teil der Generation der Millennials. Gerade in der Gruppe der 25- bis 34-Jährigen sind aber 29 Prozent derzeit weder geimpft noch genesen. Schuld daran ist laut Horx der Freiheitsgedanke unserer Zeit. Hinzu kommt, dass diese Generation besonders anfällig für Fehlinformationen im Netz ist. Außerdem wurden soziale Beziehungen in der Pandemie digital ausgelagert und haben zu einer massiven Vereinsamung geführt. Horx zufolge sind es 15-20 Prozent der Bevölkerung, die wir verloren haben. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.