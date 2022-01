Parndorf setzt stark auf Natur- und Umweltschutz

Teilnahmeberechtigt sind alle Parndorfer, Personengruppen, Arbeitsgemeinschaften, Teams, Vereine, Schulen, Jugendgruppen und Gewerbebetriebe mit Wohnsitz oder Sitz in Parndorf. Umwelt- und Naturschutz wird in der Gemeinde ohnehin großgeschrieben. So hat man 2021 einen „Baumtag“ abgehalten, an dem Privatpersonen klimafitte Bäume über die Gemeinde kaufen konnten. Auf der Homepage gibt es auch einen eigenen Punkt, wo man verschiedenste Naturthemen nachlesen kann.