Jede Sekunde zählt: Polizisten im Löscheinsatz

Beherzt und engagiert halfen in Heidenreichstein im Bezirk Gmünd einige zusammen, um den Brand auf dem Kirchenplatz zu löschen. Als die Exekutivbeamten beim brennenden VW Touran einer 32-Jährigen aus Reingers ankamen, war bereits ein älterer Mann mit dem Feuerlöscher des Pfarrhofes vor Ort. Da das Feuer aus dem Motorraum kam und das Auto versperrt war, konnte man in den ersten Sekunden nicht viel ausrichten. Dann eilte glücklicherweise schon die Besitzerin herbei, die den Wagen aufsperrte, und die Polizisten konnten den Löschangriff erfolgreich durchführen. Sie retteten damit ein daneben geparktes Auto und verhinderten größeren Schaden am VW, der jetzt 3000 Euro beträgt. Eine Heizdüse der Scheibenwaschanlage löste den Brand aus.