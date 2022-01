Halle Berry lacht über ihren Hochzeits-Scherz

„Wir haben uns nur zum neuen Jahr ein Späßchen erlauben wollen!“ Mit einem Instagram-Posting führte Halle Berry sogar ihre Promi-Freunde aufs Glatteis. Die Oscargewinnerin hatte ein Foto von sich und ihrem Lebensgefährten Van Hunt beim Kuss in einer Kapelle in einer tropischen Region auf Instagram gestellt. Auf diesem scheinen sich die beiden gerade das Jawort gegeben zu haben. Was auch Berrys Kommentar „Nun ist es offiziell“ zu bestätigen scheint.