Lawinenkunde: Wo die Schulbank im Schnee steht

Bergführer als Lehrer

Aus diesem Grund wurden die Camps 2009 mit Unterstützung von Bergrettung, Alpinpolizei und Schuldirektoren gestartet. Seitdem nehmen jährlich Schüler der dritten Klassen an den Neuen Mittelschulen und Gymnasien im gesamten Bezirk an den Camps teil. Das theoretische Basiswissen vermitteln Bergführer in den Klassen. „Wir haben aber erkannt, dass die Jugendlichen das Thema spüren müssen. Deshalb ist der praktische Part so wichtig“, erklärt Toni Riepler.