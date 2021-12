Basket-Legende Sam Jones im Alter von 88 gestorben

Die amerikanische Basketball-Legende Sam Jones ist tot. Das Mitglied der Ruhmeshalle sei im Alter von 88 Jahren am Donnerstagabend gestorben, teilte ein Sprecher seines früheren Teams Boston Celtics der Nachrichtenagentur AP und weiteren US-Medien am Freitag mit. Jones gewann in seiner Profi-Karriere von 1957 bis 1969 insgesamt zehn Titel in der nordamerikanischen Liga NBA und liegt damit nur hinter seinem früheren Teamkollegen Bill Russell, der elf Meisterschaften gewann.