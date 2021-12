Trotz Omikron: Riesenfeuerwerk findet statt

Im australischen Bundesstaat New South Wales sind zuletzt so viele Corona-Neuinfektionen wie noch nie verzeichnet worden. Die Behörden in der Region an der Ostküste meldeten am Freitag rund 21.100 neue Fälle - fast 9000 mehr als am Donnerstag und 15.000 mehr als am Mittwoch. Trotz dieser explodierenden Fallzahlen wird das traditionelle große Feuerwerk vor der Kulisse der Harbour Bridge und des Opernhauses stattfinden. Auf den Südseeinseln Samoa, Tonga und Kiribati ist es übrigens schon 2022! Um 11 Uhr mitteleuropäischer Zeit begingen die Bewohner der Inseln das neue Jahr diesmal ebenfalls wieder mit Feuerwerken und Böllern.