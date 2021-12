Feuerlöscher versprüht und drei Autos beschädigt

Unbekannte haben in einer Tiefgarage eines Wohnhauses in der Stadt Salzburg in der Nacht auf Donnerstag vier Feuerlöscher versprüht. Dabei wurden drei Autos in eine dicke Staubschicht gehüllt. Wegen des Rauches wurde auch der Feueralarm ausgelöst und die Berufsfeuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen an.