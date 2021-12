Krallt sich Saudi-Prinz nun auch Inter Mailand?

Wieso, warum, weshalb? Leicht erklärt: Inter Mailand mag zwar derzeit wieder einmal sportlich auf der Erfolgswelle surfen (Meister in der Vorsaison, derzeit Erster in der Serie A), aber wirtschaftlich schaut‘s bei den „Nerazzurri“ zappenduster aus. Angeblich wurde in der Saison 2020/21 ein Verlust in Höhe von 320 Millionen Dollar eingefahren - und aktuell soll Inter 15 Millionen Dollar pro Monat „verbrennen“ …