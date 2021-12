Osttirol: Brauerei startet in Hopfgarten durch

Dieser Beruf wurde dem Osttiroler in Wiege gelegt

Für den Osttiroler Braumeister ist das eigene Bier etwas Besonderes. Der Beruf wurde ihm quasi in die Wiege gelegt: „Ich arbeite bereits in der dritten Generation in einer Brauerei. Mein Opa hat viele Geschichten erzählt.“ Stolz absolvierte die Lehre zum Brau- und Getränketechniker und schloss wenig später auch die Braumeisterschule in Berlin ab.