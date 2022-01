Mit Reiseplan und Lebensmut ins neue Jahr

Mit solchen guten Gedanken ins neue Jahr zu starten, kann ja nur etwas Gutes bedeuten. Und wenn man einmal an den eigenen Worten und Taten zweifelt, wendet man sich einfach nach „oben“. Klar im Vorteil ist da Dompfarrer Toni Faber, der hat quasi den direkten Draht. „Mein Wunsch ist, dass ich Menschen an meiner Seite habe, so wie das Jesuskind die Gottesmutter als Fürsprecherin hatte, die mir Unterstützung geben, die mir Mut machen“, so der Geistliche, der heuer übrigens ein rundes Jubiläum feiert. Am 12. März wird er 60 Jahre jung.