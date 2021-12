Heimische Sportwelt trauert um junges Talent (16)

Der Pettenbacher, der zuletzt für Linz AG Froschberg und davor für die SPG Wels aktiv war, kam am 28. Dezember bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben. Ein Lkw kollidierte in Steinerkirchen an der Traun mit einem Pkw, der von einem 18-Jährigen gelenkt wurde. Der 16-Jährige saß am Beifahrersitz - für ihn kam jede Hilfe zu spät.