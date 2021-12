Anrainer von gefährlicher Kreuzung: „Es ist genug“

„Wie viele Menschen müssen noch sterben?“ - im August 2020 richteten die Anrainer einer berüchtigten Kreuzung in Steinerkirchen an der Traun einen emotionalen Appell an die Behörden, doch es änderte sich kaum was. Am Dienstag verlor Manuel K. (16), ein Nachwuchssportler mit großen Träumen, dort sein Leben...