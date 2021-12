Silvesterwetter 2021 tanzt heftig aus der Reihe

Für die kurze Hose im Freien wird es nicht reichen, der dicke Pullover kann aber in den kommenden Tagen getrost im Kasten bleiben. Aus dem Kasten sollte man dafür die Gummistiefel holen. Denn laut Thomas Aistleitner vom Wetterdienst UBIMET dürften in der Nacht auf Donnerstag bis zu 30 Liter Niederschlag pro Quadratmeter in weiten Teilen Tirols gefallen sein – in Form von Regen! Auch am Donnerstagvormittag regnet es – und das wiederum hinauf bis auf rund 2300 Meter!