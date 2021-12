„Er war Football“: NFL-Legende John Madden ist tot

Madden führte die Oakland Raiders 1977 zum erstmaligen Gewinn der Super Bowl, in seinen zehn Jahren an der Seitenlinie erreichten die Raiders acht Mal die Play-offs. Im Jänner 1979 beendete Madden mit 42 Jahren überraschend seine Trainerkarriere. Bis heute ist er der jüngste Trainer, der 100 Siege in der NFL erreichte.