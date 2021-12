Salzburg baut Spitze aus, Capitals neuer Zweiter

Salzburg und Teamstürmer Peter Schneider sind derzeit nicht zu stoppen. Die Bullen feierten mit dem knappen Erfolg gegen die erstmals in dieser Saison personell kompletten Black Wings den siebenten Sieg in Folge, Schneider war mit zwei Toren und einem Assist der Matchwinner. Der Stürmer hat in den vergangenen vier Partien acht Treffer erzielt und führt die Schützenliste nun mit 20 Toren an.