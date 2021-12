Shiffrins Partner Kilde: Verstärkte Corona-Sorgen

„In China eine positive Probe zu haben, ist nicht so spaßig, glaube ich“, sagte der norwegische Skifahrer angesichts der strengen Quarantäne-Maßnahmen beim Großevent in Peking (4. bis 20. Februar). Mehr als eine Maske zu tragen und Abstand zu halten könne man zu seinem eigenen Schutz aber nicht tun, sagte der 29-Jährige am Rande der Abfahrt in Bormio.