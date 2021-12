Expertin für Frauen mit internationaler Erfahrung

Mitglied in anerkannten Gremium

„Mein Steckenpferd sind Vulvaerkrankungen, denn diese werden selbst heute noch zu wenig beachtet, wodurch es oft zu einem langen Leidensweg für betroffene Mädchen und Frauen kommt“, erklärt die Medizinerin, die mit ihrem Fachwissen dem ISSVD, einem international tätigen Expertengremium angehört, das weltweit aus 400 Mitgliedern besteht. „Ein weiteres persönliches Anliegen sind mir die Mädchensprechstunden, in denen ich meine jungen Patientinnen in entspannter Atmosphäre berate und informiere“, sagt Alberer, die ihren privaten Ausgleich im Malen von Acryl-Bildern gefunden hat, die sie auch in ihrer Praxis präsentiert.