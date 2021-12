Ibrahimovic empört Gläubige mit „Weihnachtsgruß“

Wie zuletzt auch postete der Schweden-Bomber eine Hand mit dem ausgestreckten Mittelfinger und wünschte seinen 52 Millionen Followern auf Instagram dazu „Merry Chriztmaz“. Das kam allerdings bei vielen gar nicht gut an. Dabei macht „Ibra“ gar kein Geheimnis daraus, dass er nicht religiös ist. „Nein. Ich glaube nur an mich selbst“, sagte er vor rund einem Monat in einem Interview mit der italienischen Zeitung „Corriere della Sera“ Ebenso wenig glaube er an ein Jenseits. „Wenn du tot bist, bist du tot.“ Er wisse auch nicht, ob er ein Begräbnis und ein Grab wolle.